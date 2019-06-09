الدراجي يلمح الى تغيير سياسي غير متوقع

2019/06/09 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد المح النائب عن تحالف البناء محمد صاحب الدراجي، الاحد، الى حدوث تغيير سياسي غير متوقع في حال عدم حدوث اي تغيير على النظام السياسي، لافتاً الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن تصب في مصلحته ابقاء الكابينة الوزارية ناقصة.وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “استقالة واقالة رئيس الوزراء عادل […]

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