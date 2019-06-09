هيئة الحج :الأحد المقبل آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي

2019/06/09 | 22:32

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(المستقلة)..حددت الهيئة العليا للحج والعمرة يوم الأحد المقبل آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي .

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان” الهيئة حددت يوم الأحد الموافق 16 / 6 / 2019 آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد والمحافظات لمعاملات الفائزين بقرعة الحج لهذا العام التي تتضمن تسديد الدفعة الثانية من الحج وتسليم جوازات السفر، وغيرها من الإجراءات الإدارية”.

وأشار إلى انه” في حالة عدم مراجعة الفائزين بالقرعة لعام 2019 إلى مكاتب الهيئة وعدم تسليم جوازاتهم ضمن الفترة المحددة، سيعتبرون مؤجلين للعام المقبل”.

وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام 2019 إلى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.

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