السجن 15 عاماً لداعشي في نينوى

2019/06/09 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات تلكيف في محافظة نينوى، الحكم بالسجن على مدان بالانتماء لعصابات داعش الارهابية.

وذكر مصدر قضائي انه "تم اصدار الحكم على الداعشي {محمد رمضان خليل} من سكنة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بالسجن 15 سنه، بتهمة تبليغ داعش عن ضباط ومنتسبين في الجيش العراقي وبعض شيوخ العشائر والوجهاء في نينوى والذين تم اختطافهم من قبل الارهابيين عام ٢٠١٧ بتهمة التعاون مع القوات الأمنية وتنظيم ثورة ضد داعش".انتهىبواسطة..



علاء الطائي

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