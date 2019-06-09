غداً.. مباراة لنجوم الكرة السابقين ورواد اقليم كوردستان في السليمانية

2019/06/09 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد ملعب السليمانية يوم غد الاثنين مباراة بكرة القدم بين نجوم الكرة العراقية السابقين ورواد اقليم كوردستان العراق لمناسبة اعتزال لاعب نادي السليمانية ونادي نوروز السابق احمد سالار.

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