علوش توجه بمتابعة التجاوزات على الأرصفة في منطقة الكرادة وشارع بغداد ـ الحلة

2019/06/09 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أمانة بغداد، اليوم الأحد، بمتابعة التجاوزات الحاصلة على الأرصفة في شارعي العطار والكرادة خارج واجراء حملة تنظيف للموقعين فضلاً عن متابعة سير الأعمال في شارعي ٨٠ و ٧٧ منطقة المعامل.

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