العامري من ديالى: هناك من يدفع الاموال بهدف عودة الطائفية

2019/06/09 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، ان هناك من يدفع الاموال بهدف عودة الطائفية الى محافظة ديالى.وقال العامري في مؤتمر صحفي بمحافظة ديالى، تابعته /المعلومة/، ان “الاستقرار والانسجام بين اهالي ديالى لن يرضي الجميع بل يسعى البعض ان يرجعها الى المربع الاول”، مطمئنا اهالي ديالى بان “وضع المحافظة مستقر بالكامل ولن […]

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