2019/06/09 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EJkoPhVE2Hg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي البديري : وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عن التقصير الحاصل في ملف الحرائق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي البديري : وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عن التقصير الحاصل في ملف الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).