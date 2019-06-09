الامن النيابية تعلن تخصيص درجات وظيفية على ملاك وزارتي الدفاع والداخلية

2019/06/09 | 22:43

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، الاحد (9حزيران 2019)، عن تخصيص درجات وظيفية على ملاك وزارتي الدفاع والداخلية.وقال ال حيدر في تصريح نقله الاعلام الرسمي إن "هنالك درجات وظيفية خصصت ضمن الموازنة للمفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع وستقوم رئاسة الوزراء باصدار تعليمات التحاق منتسبي الوزارتين الى مراكز معينة لاعادة تأهيلهم واعادتهم للخدمة حال توفر التخصيصات المالية".وأكد ان "هنالك حاجة ماسة لاعداد كبيرة من المنتسبين لاعادتهم الى الخدمة لسد النقص الحاصل في الوحدات العسكرية".

وصوت البرلمان، الثلاثاء (26 آذار 2019)، على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية والشرطة المحلية والصحوات.

وكانت كتلة صادقون النيابية، قد أكدت الثلاثاء (26 آذار 2019)، أن البرلمان فوض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، الأربعاء 17 نيسان 2019، عن صدور امر ديواني من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة عليا لاعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية.

وقال الاسدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر امرآ ديوانيأ بتشكيل لجنة عليا لمعالجة موضوع طلبات المفسوخة عقودهم والمطرودين من منتسبي القوات الامنية”.

ونشر الاسدي “وثيقة موقعة من رئيس الوزراء تفاصيل اللجنة وأسماء الأعضاء والمهام الموكلة اليها”.

بغداد اليوم _ بغداد

أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد 9 زيران 2019، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لن يستمر في منصبه فيما اشار الى ان تحالفه سيكون له موقف من ضعف الاداء الحكومي.

وقال النائب عن التحالف امجد الع

بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الاحد، من مشروع اميركي لتقسيم البلاد الى "دويلات متناحرة" من خلال تسليم بعض مكونات الشعب والعشائر في نينوى والمدن الغربية.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الدولة ا

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم الطفيلي، اليوم الاحد، عدم التزام اقليم كردستان بالاتفاق النفطي الذي ورد ضمن قانون موازنة 2019، بـ"المهزلة".

وقال الطفيلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &

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