تركيا تعلن مقتل واصابة عدد من جنودها في سوريا

2019/06/09 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك، خلال هجوم على قاعدتهم العسكرية، من قبل وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأشارت الوزارة في بيان، الى مقتل جندي واصابة خمسة آخرين، في هجوم لوحدات حماية الشعب، في تل رفعت الواقعة على بعد عشرين كيلومترا شرقي مدينة عفرين، مبينة ان القوات التركية ردت على الهجوم بقصف مدفعي، فيما كانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس مقتل أربعة جنود آخرين، في هجومين منفصلين للقوات الكردية.

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