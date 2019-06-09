الهيموت عبدالسلام - من المسؤول عن تهديد الكرة الأرضية بالزوال : النظام الرأسمالي أم عيب في الدماغ ؟

2019/06/09 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيموت_عبدالسلام 1/الرأسمالية ستقطع الشجرة إذا لم تستطع بيع ظلها (كارل ماركس )* لم يعد يختلف أحد على التوصيف الدراماتيكي الذي آلت إليه الكرة الأرضية : الاكتظاظ السكاني ، الإنتاج الزائد ، الاستهلاك الزائد ،الحرارة الزائدة ، المديونية الزائدة، ذوبان الثلوج ، استنزاف الموارد الطبيعية ،اختفاء العديد من الأنواع البرية والبحرية ، خلق حاجات اصطناعية بهدف الاستهلاك ،يوجد حاليا 65 مليون لاجئ مناخي على هذا الكوكب لجأوا ......

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