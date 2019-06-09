2019/06/09 | 22:54

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بالصور ..



إتلاف عدد كبير من العبوات والمتفجرات غرب تلعفر

قامت هندسة الميدان التابعة الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي

بإشراف قسم الحركات والاستخبارات بإتلاف بأتلاف عدد كبير من العبوات

والمتفجرات في غرب تلعفر أراد إستخدامها داعش الإرهابي لإستهداف

المدنيين حيث تم التخلص منها بشكل أمن .

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