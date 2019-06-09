2019/06/09 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على تصويت جماهير صحيفة “ماركا” الإسبانية ليكون أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الحالي، متفوقا على باقي اللاعبين.وأجرت صحيفة “ماركا” استفتاءًا حول أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الحالي، ووضعت 10 لاعبين للجماهير من أجل الاختيار فيما بينهم، ليتصدر صلاح الترتيب حتى الآن.وحاز النجم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يتوج كأفضل لاعب في العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يتوج كأفضل لاعب في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).