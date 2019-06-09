لقطات مرعبة عن حرائق الحنطة و الشعير في العراق … اتهامات سياسية كبيرة (فيديو)

2019/06/09 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: اعلنت مديرية الدفاع المدني عن اسباب الحرائق التي تجتاح المحاصيل الزراعية في عدد من محافظات العراق.وقالت المديرية في بيان ان عدد الحوادث بلغ مئتين واثنين وسبعين حادثا للفترة الممتدة من الثامن من شهر آيار الماضي ولغاية الثامن من الشهر الحالي، حيث بلغت المساحات المحترقة خلال هذه الفترة سبعة وثلاثين الف وستة وثمانين […]

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