{الفرات نيوز} تنشر التعديل الأول لقانون الانتخابات الذي يناقشه البرلمان الثلاثاء

2019/06/09 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، جلساته الاعتيادية.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة تقرير ومناقشة التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.وتنشر وكالتنا التعديل الأول لقانون الانتخابات الذي سيناقشه البرلمان.انتهى

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