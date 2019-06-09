الداخلية تعلن موقف حريق المحاصيل بالأرقام والدوانم

2019/06/09 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد،

عن موقف حريق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والأسباب والمساحات المحترقة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “موقف حريق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والاسباب والمساحات المحترقة والمنقذة من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية اليوم ٩/٦/٢٠١٩ جاء كما يلي:

الكرخ/ عدد الحوادث(٤) المساحة

المحترقة (٣٦ دونم) المساحة المنقذة (٧٤ دونم)

الرصافة/ عدد الحوادث (٢) المساحة

المحترقة (١٤دونم) المساحة المنقذة (٤٠١دونم)

بابل/ عدد الحوادث(٧) المساحة المحترقة

(٨٥دونم) المساحة المنقذة (٤٦دونم)

ميسان/ عدد الحوادث(٣) المساحة

المحترقة (٤٩دونم) المساحة المنقذة (٧)

واسط/ عدد الحوادث (٨) المساحة

المحترقة (٢٣٧ دونم) المساحة المنقذة (٣٦٦ دونم)

الديوانية/ عدد الحوادث (١) المساحة

المحترقة(٥دونم) المساحة المنقذة (١٠دونم)

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