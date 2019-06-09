2019/06/09 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم “كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير”.وحمل عضو المجلس جمال الدين عمر في بيان متلفز، قوى الحرية والتغيير مسؤولية الأحداث في البلاد، مشددا على أن إغلاق الطرق يتعارض بشكل كامل مع القانون.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس العسكري السوداني: قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على علم سابق بفض الاعتصام وكالة خطوة برس.

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