رئيس الجمهورية يتسلـَّم أوراق اعتماد السفيرين الأميركي والنيوزيلندي

2019/06/09 | 23:12

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بغداد / الصباح

تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أمس الأحد في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق تريدين شيري دوبسن وماثيو تولر.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته «الصباح»، بأن «رئيس الجمهورية أعرب عن امنياته للسفيرين الجديدين بالنجاح في مهام عملهما»، مؤكداً «رغبة العراق الجادة بتطوير علاقاته مع بلديهما وبما يخدم المصالح المشتركة».

إلى ذلك، تسلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم أمس الأحد، نسخة من أوراق اعتماد ماثيو تيولر سفير الولايات المتحدة الأميركيّة الجديد لدى

بغداد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية تلقته «الصباح»، بأن «الجانبين أجريا محادثات عن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصعد بما يلبي طموح الشعبين»، وأكد الوزير الحكيم «استعداد وزارة الخارجية لتوفير كل الظروف التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، متمنياً له النجاح، والتوفيق في عمله».

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