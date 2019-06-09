زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم {داعش}

2019/06/09 | 23:12

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بغداد / الصباح

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان،أمس الاحد، مع المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ‏”داعش” كريم خان‎،‎‏ ابرز المقترحات بخصوص محاكمة الارهابيين.



وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته “الصباح”، أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء، اخر مستجدات عمل فريق التحقيق الدولي، فضلاً عن مناقشة ابرز ‏المقترحات المطروحة بخصوص محاكمة المتهمين بالارهاب”.

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