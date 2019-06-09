2019/06/09 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان،أمس الاحد، مع المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ”داعش” كريم خان، ابرز المقترحات بخصوص محاكمة الارهابيين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم {داعش}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد / الصباح
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان،أمس الاحد، مع المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ”داعش” كريم خان، ابرز المقترحات بخصوص محاكمة الارهابيين.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته “الصباح”، أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء، اخر مستجدات عمل فريق التحقيق الدولي، فضلاً عن مناقشة ابرز المقترحات المطروحة بخصوص محاكمة المتهمين بالارهاب”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم {داعش}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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