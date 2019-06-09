البرلمان يعلن جدول أعمال جلساته المقبلة

2019/06/09 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعلن مجلس النواب أمس الأحد، جدول أعماله للجلسات الثلاث المقبلة، وتتضمن الجلسات التي تبدأ يوم غدٍ الثلاثاء 11 حزيران الجاري؛ التصويت على قانون واحد والقراءة الأولى لعدة قوانين أخرى.

وتتضمن جلسة يوم غد الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم 5 لسنة 1999، وتقرير ومناقشة 4 مشاريع قوانين، وهي: المحكمة الاتحادية العليا، والتعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، وحقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، وتصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والإمارات، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.

أما جلسة يوم الخميس 13 حزيران؛ فتتضمن التصويت على صيغة قرار بخصوص إنهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الإعلام والاتصالات المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والقراءة الأولى لمشاريع قوانين (انضمام العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق)، و(اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه)، و(اتفاقية باريس الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ لعام 1999، والقراءة الأولى لمشاريع قوانين (تصديق إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة/الرسمية من سمة الدخول بين العراق وصربيا)، و(قانون اللاجئين)، و(رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال)، وتناقش الجلسة كذلك تقريراً بشأن معالجة أزمة السكن.

أما جلسة يوم السبت 15 حزيران؛ فتتضمن القراءة الأولى لـ3 مشاريع قوانين وهي: الاعفاء من العقوبات الضريبية، ونقابة التمريض، والتعديل الأولى لقانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012، إضافة إلى القراءة الأولى لمشاريع قوانين تخص العلاقات الخارجية العراقية.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية سميعة الغلاب في بيان تلقته “الصباح”: إن “اللجنة أعدت صيغة قرار برلماني لإنهاء تكليف أعضاء مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات ورفع الى هيئة الرئاسة الموقرة وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة 23 ليوم الخميس المقبل للتصويت عليه من قبل اعضاء مجلس

النواب”.

وأوضحت الغلاب أن “ذلك جاء بسبب انتهاء مدة تكليفهم القانونية، وأيضا توافقا بما جاء بقرار الموازنة بإنهاء جميع المناصب (بالوكالة)”، مشيرة الى ان “اللجنة ماضية بتشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات الذي تمت قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب”.

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