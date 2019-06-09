«إقصاء وتهميش واعتقالات».. ماذا يجري في الموصل في ذكرى سقوطها الخامس؟

2019/06/09 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تعيش مدينة #الموصل أوضاعاً اجتماعية وسياسية وأمنية شبيهة بشكل «كبير» إلى مرحلة ما قبل اجتياحها من قبل تنظيم “داعش” بحسب شهادات لموصليين، وهو ما أعاد إلى أذهانهم […]

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