2019/06/09 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الصدرين بالضالع وسقوط قتلى وجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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