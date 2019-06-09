صحة المثنى ..اتلاف 1046 كارتون من مادة الغسيل تايت بعد فشله بالفحص المختبري

2019/06/09 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة المثنى اليوم الاحد، عن اتلاف 800 كارتون و250 كيس وزن كل كيس 20 كغم من مادة التايت بعد أخضاع أربعة اكياس من

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