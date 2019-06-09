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كريم أحمد لنيجيرفان البارزاني: كفاحكم وجدارتكم تحييان فينا الأمل في المستقبل


كريم أحمد لنيجيرفان البارزاني: كفاحكم وجدارتكم تحييان فينا الأمل في المستقبل
2019/06/09 | 23:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ويرفع مستواهما في الداخل

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