تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في محافظة واسط

2019/06/09 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة الرد السريع وبعملية خاطفة تقوم بتحرير مختطفة مع القاء القبض على الخاطفين في محافظة واسط منطقة البتار بتعاون مع جهاز الامن الوطني

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