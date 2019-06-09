ايران تهدد بإغراق أوروبا بالمخدرات إذا ما أدى تشديد العقوبات عليها

2019/06/09 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد مدير شرطة مكافحة تهريب المخدرات في إيران، محمد مسعود زاهديان، بإغراق أوروبا بالمخدرات إذا ما أدى تشديد العقوبات إلى عدم استمرار دفع المساعدات لإيران في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وقال زاهديان إن البلدان الأوروبية ستغرق بالمخدرات إن لم تدفع تلك البلدان ما يترتب عليها من تكاليف لمكافحة تهريب المخدرات من إيران إلى أوروبا، كما اتهم بعض الدول الغربية بإنتاج المخدرات الصناعية في أفغانستان، موضحا أنه منذ أذار الماضي، ضبطت السلطات أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات الصناعیة على الحدود الإيرانية مع أفغانستان.

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