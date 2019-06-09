2019/06/09 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حداد يبحث آليات التعاون المشترك ومساعدة النازحين والمهجرين في إقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حداد يبحث آليات التعاون المشترك ومساعدة النازحين والمهجرين في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حداد يبحث آليات التعاون المشترك ومساعدة النازحين والمهجرين في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).