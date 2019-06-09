2019/06/09 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير شرطة الانتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن،اليوم الاحد، إننا لم نتسلم تأكيدا رسميا من السلطات السورية حول اطلاق سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب في دمشق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شرطة الانتربول العراقي لـ"واع": لم نتسلم تأكيداً رسمياً من السلطات السورية حول اطلاق سراح عبعوب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شرطة الانتربول العراقي لـ"واع": لم نتسلم تأكيداً رسمياً من السلطات السورية حول اطلاق سراح عبعوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).