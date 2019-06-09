أمريكان ايرلاينز تمدد وقف طيران طائرات بوينج 737 ماكس حتى أيلول

2019/06/09 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت شركة أمريكان ايرلاينز يوم الأحد إنها ستمدد إلغاء نحو 115 رحلة يومية حتى سبتمبر أيلول بسبب وقف استخدام طائرات بوينج 737 ماكس.وكانت أكبر شركة للطيران في الولايات المتحدة قد قالت من قبل إنها ستلغي الرحلات في 19 أغسطس آب بعد وقف استخدام هذا الطراز من طائرات بوينج في

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