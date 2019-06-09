الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة إكمال الكابينة الحكومية

2019/06/09 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدت الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) في اجتماع أمس الأحد، ضرورة إكمال تشكيل الكابينة الحكومية، كما اتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات

العراق.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته «الصباح»، بأن الرئاسات الثلاث، عقدت مساء أمس الأحد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي.

وأضاف البيان، أن الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي وأهمية إنجازه لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلاً عن بحث الأوضاع في كركوك وديالى إذ جرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تنعما بالأمن والاستقرار من خلال اعتماد أسلوب الحوار البناء وبث روح التعايش السلمي بين مكوناتهما وإشراك الجميع في إدارتهما.

وبخصوص السياسة الخارجية، اتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وبحث السبل الكفيلة بتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات، كما تم التطرق إلى مشاركة العراق في مؤتمري القمة العربية الطارئة والإسلامية اللذين عقدا في مكة المكرمة وموقف العراق من الأزمة الحالية والتأكيد على أنه مثّل موقف الدولة العراقية وترجم مصالحها العليا، وعبر على الصعيد ذاته عن إجماع عراقي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

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