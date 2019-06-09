غيديش يمنح البرتغال لقب النسخة الاولى من دوري الامم الاوروبية

2019/06/09 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قاد غونزالو غيديش منتخب البرتغال إلى التتويج بلقب النسخة الاولى لمسابقة دوري الامم الاوروبية لكرة القدم بعد الفوز على هولندا بهدف دون في المباراة النهائية اليوم الاحد.ونجح غيديش جناح فريق فالنسيا الاسباني في تحقيق الهدف الثمين في الدقيقة 60.وكان المنتخب للبرتغال بقيادة المدرب فيرناندو سانتوس، هو الافضل في المباراة حيث صنع […]

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