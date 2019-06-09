المحتجون في السودان يبدأون عصياناً مدنياً أحتجاجاً على المجلس العسكري

2019/06/09 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المحتجون في السودان عصيانا مدنيا يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية وطالب تجمّع المهنيين السودانيين، بإذاعة بيان تسليم السلطة للمدنيين عبر التلفزيون.وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا بالجدول الثوري الأسبوعي، أوضح فيه أن “شعبنا السوداني الأبي ماض في طريق ثورته الذي اختطه بدماء الشهداء، من أجل بلوغ فجر الخلاص عنوة واقتدارا...

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