2019/06/09 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيعت في مزاد خيري في تايلاند ثمرة دوريان فاخرة، بعد أن حازت لقب «ملك الفاكهة»، مقابل 1.5 مليون باهت (48 ألف دولار)، وفق ما ذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (48 ألف دولار مقابل فاكهة كريهة الرائحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (48 ألف دولار مقابل فاكهة كريهة الرائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).