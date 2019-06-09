جيا زنكنة للعهد: اللمسات الأخيرة قد تم وضعها بين الحزبين الكرديين ومن بينها تسمية محافظ كركوك

2019/06/09 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- سنشارك غدا في حفل تنصيب نيجرفان بارزاني وقطعنا شوطا جديدا اليوم في المفاوضات مع الديمقراطي .

- الحزبان الديمقراطي والاتحاد متفهمان للمسؤولية الملقاة على عاتقهما

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