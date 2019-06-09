2019/06/09 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الشام وجرار زيت الزيتون مظهر محمد صالحضاق مزارع شجرة الزيتون ذرعا بأية حكمة تتوافر في بلاد الشام والتي غاب عنها العقل، وقست القلوب، إلا حكمة واحدة أمامه، تنعى جميع الحكم، وهو ان يتطلع إلى طواحين الحرب، التي صارت عدتها مادة قتل وأداة حرب لعديد جيوشها، المشتبك بعضها مع بعض، والتي صنعت من بقايا معاصر إكسير السلام، معاصر زيت الزيتون، بخشبها وحديدها، لتصبح إكسيرا فعالا للحرب، بعد أن أمسى وقودها......

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