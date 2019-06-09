ميليشيات الحوثي تعلن استهداف مرابض الطائرات في مطار جازان

2019/06/09 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين أن “سلاحهم الجوي المسيّر” استهدف بطائرات من نوع “قاصف-2K” مرابض طائرات بلا طيار في مطار جازان السعودي.وذكرت القناة أن “الهجمات نفذت بطائرات مسيرة من طراز “قاصف-2K” واستهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في الهجمات على اليمن”.ونقلت القناة عن مصدر عسكري حوثي أن الهجمات الجوية تأتي “ردا على...

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