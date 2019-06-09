الامم المتحدة تطالب بوقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا

2019/06/09 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الأمم المتحدة بإعلان هدنة إنسانية عاجلة على خلفية القتال المتواصل بين قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.وجاء هذا الطلب على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أثناء زيارته التفقدية أمس السبت إلى مدرسة أبو ذر الغفاري في حي الأندلس بطرابلس والتي...

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