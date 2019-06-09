إياد السامرائي يهنئ الملك عبد الله الثاني بعيد الجلوس الملكي على العرش

2019/06/09 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الأستاذ إياد السامرائي التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الجلوس الملكي على العرش .

وعبر السامرائي في برقية تهنئة وجهها بهذا الخصوص عن سعادته بهذه المناسبة العزيزة ، داعياً المولى القدير أن يعيدها على جلالته باليمن والخير والبركات ، وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار ، ليبقى يؤدي دوره المهم والمؤثر بين دول المنطقة .

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