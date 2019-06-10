البرتغال بطلا لامم اوروبا

2019/06/10 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرتغال بطلا لامم اوروباحقق منتخب البرتغال الانتصار على منتخب هولندا بهدف دون رد، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد في ملعب "الدراجاو".وحصد المنتخب البرتغالي اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016.وسجل هدف المباراة الوحيد جونزالو جيديس في الدقيقة 60 من المباراة.

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