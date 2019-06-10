وفاة نزيلين بسجن الناصرية

2019/06/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة نزيلين في سجن الناصرية الاصلاحي بسبب اصابتهما بمرض التدرن.وقال مصدر في الشرطة، ان “النزيل الاول والذي رمز لاسمه بـ (ح ع م) والبالغ من العمر 37 عاما ، كان ينتظر حكما بالاعدام لادانته بالارهاب ، وقد توفي بعد نقله الى مستشفى الحسين التعليمي في […]

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