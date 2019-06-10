2019/06/10 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر امني، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطفين في مح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير مختطفة والقبض على الخاطفين في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر امني، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطفين في مح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير مختطفة والقبض على الخاطفين في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحرير مختطفة والقبض على الخاطفين في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).