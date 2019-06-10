تحرير مختطفة والقبض على الخاطفين في واسط

2019/06/10 | 00:15

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطفين في مح...





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