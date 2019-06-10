ظاهرة فلكية مثيرة للمشتري

2019/06/10 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن اليوم الاثنين،10 يونيو 2019 سيشهد ظاهرة فلكية مثيرة لكوكب المشتري، حيث يمكن رصده ومشاهدته وتصويره.

وأوضح

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