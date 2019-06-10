2019/06/10 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الباحثون في جامعة كورتين وجامعة كوينزلاند في أستراليا تطبيق هاتف ذكي يمكنه تشخيص الأطفال المصابين بالاضطرابات التنفسية كالربو بدقة متناهية.



وقام الباحثون في الجامعتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق يشخّص اضطرابات التنفس بدقة متناهية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق يشخّص اضطرابات التنفس بدقة متناهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).