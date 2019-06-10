2019/06/10 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبرت حتى ملّمني الصبروكابرت حتىاستحال الكبرياءعذلت البمحالجاوزت بالصبرحتى اذلنيوعذلت البكاءحتى اضرنيوها انت قلتحقا ولكنليس ينفعهجاوزت حدودسلايتيوحيرت امري بغير امريفان كنتمتغافلاعن صيرورة عمريانت تدريوكانك لا تدري

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