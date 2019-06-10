تقصير متابعة جامعة بغداد تؤدي الى وفاة جنين داخل بطن امه

2019/06/10 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلن وزير التعليم العالي، قصي السهيل، الاحد،ان الخرق والتقصير لمتابعة جامعة بغداد تؤدي الى وفاة جنين داخل بطن امه.وقال السهيل في بيان تلقت (ميديا نيوز) نسخه منه ان” ما حصل اليوم في الجامعة من حادث ادى الى سقوط الطلاب واحد فوق الاخر داخل الشاحنة، مما ادى الى الى وفاة جنين داخل بطن […]

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