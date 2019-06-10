محطة الفضاء الدولية تستقبل السياح ابتداءً من 2020

2019/06/10 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تنظيم رحلات "سياحية" إلى محطة الفضاء الدولية، ابتداء من سنة 2020، لكن رحلة الشخص الواحد ستكلف مبلغا باهظا، كما تفرض عدة شروط صعبة.

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