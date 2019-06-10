2019/06/10 | 00:58

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وفاة ثلاث طالبات في مدينة الحلة !

الاثنين

10

حزيران

2019 :

12:26 am

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وفاة ثلاث طالبات من أهالي مدينة الحلة وإصابة سبعة آخريات في حادث

سير مروع في الطريق الرابط بين الديوانية_ وبابل أثناء عودتهن من أداء

الامتحانات النهائية بجامعة القادسية .

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