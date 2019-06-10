جماعات “متشددة” تحذر من اقامة حفلات غنائية في البصرة

2019/06/10 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت جماعات متشددة، تهديدات ضد اقامة حفلات غنائية في البصرة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهوية الاسلامية في المحافظة.

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