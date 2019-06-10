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شاهد بالفيديو.. الناطق الاعلامي باسم فريق هشام الذهبي ينتقد نظرة المجتمع العراقي اتجاه اليتيم ؟؟


شاهد بالفيديو.. الناطق الاعلامي باسم فريق هشام الذهبي ينتقد نظرة المجتمع العراقي اتجاه اليتيم ؟؟
2019/06/10 | 01:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 6OwYU3CHKr0

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