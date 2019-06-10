2019/06/10 | 01:29

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وزير الخارجية القطري : قطر تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد ..





وزير الخارجية القطري : قطر تجري محادثات مع #إيران

والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد ..



#قطر لديها

"تقييمها المختلف"بشأن السياسات الاميركية حول #ايران

..



ايران تعيش مع العقوبات منذ 40 عاما وخرجت منها بسلام

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