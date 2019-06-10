مصرع شابين اثر حريق في سنجار

2019/06/10 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شابان مصرعهما خلال حريق في المحاصيل الزراعية بقضاء سنجار.

وابلغ مصدر مطلع بأن حريقاً نشب في أراضٍ زراعية بقرية بورك التابعة لناحية سنوني، مبينا ان مواطنين اثنين أصيبا بحروق خلال محاولة إخماد الحريق، ومن ثم فقدا حياتهما.

واضاف ان الحريق أسفر عن احتراق سيارتين، مبيناً أنه لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن.

يشار الى ان حرائق كبيرة اندلعت مؤخراً في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة ومنها كركوك ونينوى وديالى.

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